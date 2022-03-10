Российским туристам перед поездкой за границу рекомендовали оформить банковскую карту на системе UnionPay
Российским туристам, планирующим путешествия за границу в условиях санкций, рекомендовали оформить банковские карты на китайской платежной системе UnionPay. Это позволит им без проблем расплачиваться и снимать наличные за границей
Российским туристам, планирующим путешествия за границу в условиях санкций, рекомендовали оформить банковские карты на китайской платежной системе UnionPay. Это позволит им без проблем расплачиваться и снимать наличные за границей.
Напомним, что международные платежные системы Visa и Mastercard приостановили сотрудничество с российскими банками, поэтому теперь держатели таких карт не могут пользоваться ими за рубежом. При этом карты на отечественной платежной системе «Мир» принимают только в Турции, Вьетнаме, ОАЭ, Казахстане и Белоруссии.
Альтернативным решением является оформление карт UnionPay, которые можно использовать в 180 странах, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Сейчас такие карты уже можно оформить в Газромбанке и Почта Банке. Причем россияне, которые в настоящее время находятся за границей, могут дистанционно оформить карту на системе UnionPay в приложении банка.