10 марта 2022, 16:20
Власти Эстонии приостановили выдачу туристических виз россиянам
Глава эстонского МИДа Эва-Мария Лийметс сообщила, что принятое решение касается выдачи новых виз в российских консульствах и визовых центрах. Запрет на прием документов продлится до тех пор, пока российская армия не прекратит спецоперацию в Украине
Фото: go152.by
Власти Эстонии приостановили выдачу туристических шенгенских виз российским гражданам.
Глава эстонского МИДа Эва-Мария Лийметс сообщила, что принятое решение касается выдачи новых виз в российских консульствах и визовых центрах. Запрет на прием документов продлится до тех пор, пока российская армия не прекратит спецоперацию в Украине.
Россияне, чьи родственники проживают в Эстонии, и которые планирует посетить страну «по гуманитарным причинам», смогут получить визу, сообщает РИА Новости.