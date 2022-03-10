10 марта 2022, 16:00
Госдума утвердила законопроект о реестре граждан-инагентов и связанных с ними лиц
Депутаты Госдумы России во втором (и основном) чтении приняли законопроект, который предполагает создание единого реестра физических лиц со статусом «иностранный агент», а также связанных с ними лиц
Фото: rusdozor.ru
Депутаты Госдумы России во втором (и основном) чтении приняли законопроект, который предполагает создание единого реестра физических лиц со статусом «иностранный агент», а также связанных с ними лиц.
В этот реестр попадут сотрудники и члены организаций, которые были объявлены Минюстом «иностранными агентами», учредители, руководители и сотрудники иностранных СМИ, «выполняющих функции инагента», сообщает «Интерфакс».
Иностранным агентам и аффилированным с ними лицам запретят участвовать в выборах разного уровня в России.
Политологи, комментируя данный законопроект, отметили, что теперь властям осталось лишь ставить на граждан клеймо «инагент».