Московские суды оштрафовали 1 114 человек за участие в акциях против спецоперации в Украине
В московские районные суды с 24 февраля поступило 4 355 административных материалов в отношении участников митингов против спецоперации российской армии в Украине. Суда на сегодняшний день рассмотрели 1 340 дел
Фото: m.gordonua.com
В московские районные суды с 24 февраля поступило 4 355 административных материалов в отношении участников митингов против спецоперации российской армии в Украине. Суда на сегодняшний день рассмотрели 1 340 дел.
По данным Мосгорсуда, 228 участников протестных митингов были приговорены к административным арестам на сроки до 15 суток. Еще 1 114 человека были оштрафованы за нарушение порядка проведения публичных акций.
Напомним, что российские граждане выходят на одиночные пикеты, митинги и «протестные прогулки» с первого дня проведения спецоперации в Украине. Граждане требуют прекращения спецоперации и вывода российских войск с территории соседней страны.