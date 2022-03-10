Владельцы торговых центров попросили у ЦБ и правительства помощи в условиях санкций
Глава Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко сообщил, что в кабмин и Центробанк было направлено письмо с просьбой принять меры по стабилизации работы торговых центров в условиях санкций
Владельцы торговых центров обратились к правительству с просьбой расширить меры поддержки бизнеса в условиях масштабных антироссийских санкций.
Глава Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко сообщил, что в кабмин и Центробанк было направлено письмо с просьбой принять меры по стабилизации работы торговых центров в условиях санкций.
В организации просят власти снизить или хотя бы не повышать стоимость коммунальных услуг, отменить налог на имущество и земельный налог для торговых центров всех регионов России до конца 2022 года.
Также бизнес просит предоставить кредитные каникулы для владельцев недвижимости, не облагать налогами положительную разницу от переоценки валютных обязательств предприятий, зафиксировать курс для кредитных договоров в иностранной валюте и не повышать процентные ставки банков по текущим кредитам.