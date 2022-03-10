Магазины одежды Uniqlo приостанавливают свою работу в России
При этом еще несколько дней назад глава Fast Retailing Co. (развивает сеть магазинов Uniqlo) Тадаси Янаи заявил, что их магазины продолжат работать в России, так как одежда является жизненной необходимостью, а россияне имеют право на жизнь
Крупный японский производитель и ретейлер одежды Uniqlo сообщил о приостановке своей деятельности в России.
При этом еще несколько дней назад глава Fast Retailing Co. (развивает сеть магазинов Uniqlo) Тадаси Янаи заявил, что их магазины продолжат работать в России, так как одежда является жизненной необходимостью, а россияне имеют право на жизнь. Таким образом бизнесмен прокомментировал уход с российского рынка из-за санкций магазинов H&M, Zara и других.
После этого пользователи соцсетей призвали бойкотировать магазины Uniqlo, которые решили не наказывать простых россиян из-за спецоперации в Украине.
В Fast Retailing Co. заявили, что изменили свое решение после того, как компания столкнулась с «некоторыми трудностями» в ведении бизнеса в России.