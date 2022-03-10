10 марта 2022, 13:55
Основателя платежной системы ChronoPay Павла Врублевского задержали по делу о мошенничестве
Павла Врублевского задержали по уголовному делу о мошенничестве. В рамках этого дела силовики в настоящее время проводят обыски в загородном доме бизнесмена, а сам он доставлен на допрос
Фото: ТАСС
В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали основателя платежной системы ChronoPay Павла Врублевского.
«Интерфакс» со ссылкой на источники в следственных органах сообщает, что Врублевского задержали по уголовному делу о мошенничестве. В рамках этого дела силовики в настоящее время проводят обыски в загородном доме бизнесмена, а сам он доставлен на допрос.
Павла Врублевского также называют владельцем нескольких каналов в Telegram, в частности, канала «Инфобомба».
В 2011 году бизнесмен был осужден по делу об организации DDoS-атаки на сайт конкурирующей платежной системы, которая обеспечивала продажи электронных билетов авиакомпании «Аэрофлот».
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