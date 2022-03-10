Великобритания ввела санкции против Романа Абрамовича и топ-менеджеров российских госкомпаний
Великобритания ввела персональные санкции против российских олигархов и топ-менеджеров, в числе которых оказался владелец лондонского футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович
Великобритания ввела персональные санкции против российских олигархов и топ-менеджеров, в числе которых оказался владелец лондонского футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович.
В Лондоне отметили, что миллиардер Роман Абрамович является «прокремлевским» олигархом и тесно связан с президентом России Владимиром Путиным. При этом сам бизнесмен неоднократно отрицал тесные связи с Кремлем.
По данным BBC News, под санкции также попали глава госкомпании «Роснефть» Игорь Сечин, миллиардер Олег Дерипаска, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, президент «Транснефти» Николай Токарев, глава госбанка ВТБ Андрей Костин и председатель совета директоров банка «Россия» Дмитрий Лебедев.
Активы фигурантов санкционного списка в Великобритании будут заморожены, а въезд в страну для них запрещен.