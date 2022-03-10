Минздрав опроверг слухи об уходе с российского рынка производителей инсулина
Министерство здравоохранения РФ сообщило о планах основных мировых производителей инсулина продолжать свою работу на российском рынке вопреки западным санкциям. В ведомстве заверили, что препарат будет и дальше поставляться в Россию
Министерство здравоохранения РФ сообщило о планах основных мировых производителей инсулина продолжать свою работу на российском рынке вопреки западным санкциям. В ведомстве заверили, что препарат будет и дальше поставляться в Россию.
В Минздраве также сообщили агентству ТАСС, что производство и ввод в гражданский оборот отечественного инсулина идет по плану.
Ранее СМИ сообщили, что в российских аптеках был зафиксирован недостаток импортного инсулина, а также медицинских изделий для терапии сахарного диабета. В Союзе профессиональных фармацевтических организаций отметили, что нехватка инсулина связана не с санкциями, а с ажиотажным спросом на фоне этих санкций и массовым уходом западных компаний с российского рынка.
В Московской диабетической ассоциации в свою очередь сообщили, что ведущие зарубежные производители инсулина — Sanofi и Novo Nordisk — подтвердили, что останутся на российском рынке.