Отечественные авиакомпании перевели в российский реестр почти 180 иностранных самолетов
Глава управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов сообщил, что на сегодняшний день в российском реестре зарегистрировано 176 лайнеров
Российские авиакомпании «Аэрофлот», «Победа», Utair и другие из-за санкций в сфере гражданской авиации перевели в российский реестр около 180 самолетов.
Глава управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов сообщил агентству ТАСС, что на сегодняшний день в российском реестре зарегистрировано 176 лайнеров. Больше всего самолетов в российский реестр перевели компании «Аэрофлот» и «Россия» (80 и 38 соответственно).
В Росавиации отметили, что в числе таких самолетов есть новейшие лайнеры «Аэрофлота» Airbus A350.
В российский реестр самолеты отечественных авиакомпаний переводятся из-за требования Евросоюза вернуть все лизинговые лайнеры в рамках санкций, которые были введены из-за спецоперации в Украине.
При этом в Росавиации отметили, что часть арендных самолетов иностранного производства будет возвращена лизингодателям.