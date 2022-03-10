Меню
Общество
ОЛИМПИАДА-2022. ВСЕ НОВОСТИ
10 марта 2022, 12:45

Google ограничила работу магазина приложений для россиян из-за санкций против банков

Американская компания Google ограничит работу своего магазина мобильных приложений Google Play на территории России. Об этом говорится в письме команды Google Play к разработчикам

Google ограничила работу магазина приложений для россиян из-за санкций против банков
Фото: droidnews.ru

Американская компания Google ограничит работу своего магазина мобильных приложений Google Play на территории России. Об этом говорится в письме команды Google Play к разработчикам, сообщает издание «Подъем».

В Google причиной такого решения назвали проблемы с проведением оплаты российскими пользователями за скаченные приложения в условиях санкций. При этом для россиян остается возможность скачивать бесплатные приложения.

В свою очередь администрация YouTube сообщила о полной приостановке всех функций монетизации для российских пользователей, включая подписку Premium, Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстикеры и продажу мерча. Соответствующее письмо получили все российские блогеры, сообщает РБК.

Материалы по теме
Компания Google приостановила продажи онлайн-рекламы в России
Google запретила российским госСМИ получать деньги за рекламу на сервисах компании
Российский суд оштрафовал Google на 7,2 млрд рублей за неудаление запрещенного контента
Сейчас на главной
Экономика
Правительство на полгода отменит плату для грузовиков по системе «Платон»
Российское правительство рассматривает возможность установить сроком на шесть месяцев нулевой уровень платы для большегрузов по системе «Платон». Данное послабление входит в список мер по обеспечению развития российской экономики в условиях санкций
ООН призвала отказаться от санкций, которые наносят вред простым россиянам
ООН
ООН призвала отказаться от санкций, которые наносят вред простым россиянам
Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что принципиальная позиция организации заключается в том, что необходимо отказаться от санкций, которые могли бы нанести ущерб гражданским лицам
Недельная инфляция достигла 2,2%. Это рекордный показатель с 1998 года
инфляция
Недельная инфляция достигла 2,2%. Это рекордный показатель с 1998 года
В России недельная инфляция из-за спецоперации в Украине и масштабных антироссийских санкций разогналась до 2,2%. Это максимальный показатель с 1998 года, когда страна пережила дефолт
Евросоюз назвал имена российских бизнесменов, попавших под новые санкции
антироссийские санкции
Евросоюз назвал имена российских бизнесменов, попавших под новые санкции
Это Андрей Мельниченко («ЕвроХим»), Дмитрий Пумпянский (ТМК, «Синара»), Александр Винокуров («Магнит»), Вадим Мошкович («Русагро»), Дмитрий Мазепин («Уралхим» и «Уралкалий») и его сын Никита
Кто крайний?
минобороны
Кто крайний?
Министерство обороны России признало факт участия в спецоперации в Украине солдат срочной службы. Ранее власти данную информацию опровергали, хотя в «Комитете солдатских матерей» утверждали, что командиры вынуждают срочников подписывать соответствующие контракты
Авторская колонка
Прыжок мангуста в пустоту
Помню, как в юности носился по просмотрам во время Московского кинофестиваля: выскочил из зала с комедией и тут же влип в мелодраму, а оттуда без перерыва на боевик; там, едва смолкли выстрелы, угодил на что-то костюмно-историческое…
Троицкий Артемий
Евросоюз ввел санкции против российских сенаторов и 14 олигархов
антироссийские санкции
Евросоюз ввел санкции против российских сенаторов и 14 олигархов
Евросоюз в среду, 9 марта, расширил санкции против России из-за спецоперации в Украине. Как и сообщалось ранее, в санкционный список были включены члены Совета Федерации (депутаты Госдумы уже в этом списке)
«Это удар по всем прогрессивным силам, выступающим за мир»
роскомсвобода
«Это удар по всем прогрессивным силам, выступающим за мир»
Проект «Роскомсвобода» призвал технологические компании США и Евросоюза отказаться от санкций против России, поскольку они лишь помогают государственной цензуре
Руководство СПбГУ отчислит студентов, задержанных на акции против спецоперации в Украине
ВУЗы
Руководство СПбГУ отчислит студентов, задержанных на акции против спецоперации в Украине
Руководство Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) планирует отчислить 13 студентов, которые были задержаны в ходе акций протеста против спецоперации в Украине
Система Visa продлила срок работы с российскими картами до 11 марта
банковские карты
Система Visa продлила срок работы с российскими картами до 11 марта
Таким образом, у россиян, которые в настоящее время находятся за границей, еще есть возможность снять наличные деньги со своих карт. Также до указанного срока они могут расплачиваться картами российских банков за рубежом
Россиян в условиях санкций освободили от уплаты НДС при покупке золота
золото
Россиян в условиях санкций освободили от уплаты НДС при покупке золота
Президент России Владимир Путин подписал законопроект об отмене налога на добавленную стоимость при покупке физическими лицами драгоценных металлов в слитках
Экономика
В России заявили об угрозе безопасности пассажирских авиаперевозок из-за санкций
Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский назвал масштабные санкции Запада и США против России попыткой оказать влияние на внешнеполитические решения Москвы с целью защиты национальной безопасности
В ЛДПР предложили смягчить наказание для водителей за оставление места ДТП
ДТП
В ЛДПР предложили смягчить наказание для водителей за оставление места ДТП
Депутаты Госдумы от ЛДПР подготовили законопроект, который смягчает ответственность водителей за оставление места ДТП. Документ предлагает разграничить понятия «скрытие» и «оставление» места аварии
Россиянам разрешили снять со своих валютных вкладов не более 10 тысяч долларов
валюта
Россиянам разрешили снять со своих валютных вкладов не более 10 тысяч долларов
В заявлении ЦБ РФ говорится, что клиенты российских банков смогут снять со своих счетов или вкладов не более 10 тысяч долларов США в наличной валюте. Остальные средства они могут забрать только в рублях
Еврокомиссия подготовила санкции против российских сенаторов и олигархов
антироссийские санкции
Еврокомиссия подготовила санкции против российских сенаторов и олигархов
Еврокомиссия подготовила новый пакет санкций против России и Белоруссии из-за ситуации в Украине. Дополнительные ограничения затронут российских олигархов, политиков и три белорусских банка
Попавшим под санкции компаниям разрешили проводить закупки в закрытом режиме
госзакупки
Попавшим под санкции компаниям разрешили проводить закупки в закрытом режиме
В Единой информационной системе (ЕИС) с 7 марта 2022 года перестали размещаться данные о госзакупках российских компаний, которые попали под западные санкции
Сеть «Макдональдс» временно закрывает свои рестораны в России
фастфуд
Сеть «Макдональдс» временно закрывает свои рестораны в России
Сеть ресторанов быстрого питания «Макдональдс» сообщила о временном закрытии своих заведений в России в связи со спецоперацией в Украине. Всего в стране насчитывается 850 кафе этой сети
Власти Японии ввели санкции против Пескова, Усманова, Кадырова и Ротенбергов
антироссийские санкции
Власти Японии ввели санкции против Пескова, Усманова, Кадырова и Ротенбергов
Власти Японии ввели персональные санкции в отношении высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов. В санкционный список вошли Дмитрий Песков, Дмитрий Козак и Сергей Кириенко