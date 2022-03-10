10 марта 2022, 12:45
Google ограничила работу магазина приложений для россиян из-за санкций против банков
Американская компания Google ограничит работу своего магазина мобильных приложений Google Play на территории России. Об этом говорится в письме команды Google Play к разработчикам
Фото: droidnews.ru
Американская компания Google ограничит работу своего магазина мобильных приложений Google Play на территории России. Об этом говорится в письме команды Google Play к разработчикам, сообщает издание «Подъем».
В Google причиной такого решения назвали проблемы с проведением оплаты российскими пользователями за скаченные приложения в условиях санкций. При этом для россиян остается возможность скачивать бесплатные приложения.
В свою очередь администрация YouTube сообщила о полной приостановке всех функций монетизации для российских пользователей, включая подписку Premium, Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстикеры и продажу мерча. Соответствующее письмо получили все российские блогеры, сообщает РБК.