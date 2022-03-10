10 марта 2022, 12:32
Биржевые курсы доллара и евро на открытии торгов обновили исторический максимум
Так, доллар подорожал до 121,52 рубля, а евро – до 132,31 рубля. Однако примерно через час рубль немного укрепил свои позиции, а доллар и евро подешевели до 120 и 131 рубля соответственно
Фото: profile.ru
Курс доллара и евро на открытии торгов на Московской бирже утром 10 марта обновил исторический максимум.
Так, доллар подорожал до 121,52 рубля, а евро – до 132,31 рубля. Однако примерно через час рубль немного укрепил свои позиции, а доллар и евро подешевели до 120 и 131 рубля соответственно, сообщает «Интерфакс».
Официальный курс Центрального банка России по состоянию на 10 марта составляет 116,08 рубля, а евро - 126,43 рубля.
Основными причинами резкого падения российского рубля являются спецоперация в Украине и масштабные санкции, которые были введены против РФ властями США, Евросоюза и другими странами.