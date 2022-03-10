Европейские промышленники предупредили о кризисе всей экономики ЕС из-за роста цен на газ и нефть
Европейские промышленные потребители энергии (Eurofer), в число которых входят ассоциации цемента, стали и металлов, предупредили о риске возникновения кризиса промышленности и всей экономики Евросоюза из-за резкого повышения цен на энергоносители
Европейские промышленные потребители энергии (Eurofer), в число которых входят ассоциации цемента, стали и металлов, предупредили о риске возникновения кризиса промышленности и всей экономики Евросоюза из-за резкого повышения цен на энергоносители после начала спецоперации в Украине.
Представители бизнеса призвали власти облегчить им нагрузку, а также предпринять «прагматичные» действия «в отношении энергетической безопасности и доступности энергии».
В Eurofer выразили надежду на «обратное движение» в ценах на энергоносители, чтобы отвести угрозу от жизнеспособности многих промышленных операций. В случае непринятия мер Европе грозит энергетический и промышленный кризис.
Между тем, власти ЕС заявили, что намерены вообще отказаться от покупки российских энергоресурсов в связи с ситуацией в Украине. На саммите в Версале будет обнародована декларация, в которой говорится о планах ЕС постепенно отказаться от газа, нефти и угля из России.