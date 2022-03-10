10 марта 2022, 10:58
МИД России объявил о выходе из Совета Европы из-за недружественной позиции ЕС и НАТО
Министерство иностранных дел России сообщило о фактическом выходе страны из Совета Европы. В ведомстве также назвали разрушение этой организации «необратимым»
Фото: jpgazeta.ru
Министерство иностранных дел России сообщило о фактическом выходе страны из Совета Европы. В ведомстве также назвали разрушение этой организации «необратимым».
В заявлении МИДа говорится, что «недружественные России государства ЕС и НАТО, злоупотребляя своим абсолютным большинством в Комитете министров Совета Европы, продолжают линию на разрушение Совета Европы и общего гуманитарно-правового пространства в Европе».
«Ход событий становится необратимым», - добавили в российском ведомстве.
В МИДе также заявили, что сейчас Совет Европы превратился в площадку для демонстрации превосходства Запада и самолюбования. Россия в этом процессе участвовать не намерена, поэтому оставшиеся в организации страны могут «наслаждаться общением друг с другом».