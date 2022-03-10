10 марта 2022, 08:06
Компания Amazon приостановила отправку посылок в Россию и Белоруссию
Американская компания Amazon прекратила отправку товаров в Россию и Белоруссию, а также закрыла для российских пользователей доступ к своему стриминговому сервису Amazon Prime Video из-за спецоперации в Украине
Фото: 1informer.com
Американская компания Amazon прекратила отправку товаров в Россию и Белоруссию, а также закрыла для российских пользователей доступ к своему стриминговому сервису Amazon Prime Video из-за спецоперации в Украине.
По данным Bloomberg, от приема новых клиентов из России отказалось и подразделение компании — облачный сервис Amazon Web Services.
О приостановке коммерческой деятельности в России также заявили компания Brown-Forman Corp. (выпускает виски Jack Danielʼs), а производитель продуктов питания Nestle остановил инвестиции в России.
Следом за ними производитель шоколада Alpen Gold - американская компания Mondelez International Inc. – объявил о сворачивании капитальных вложений и расходов на рекламу в России.