10 марта 2022, 08:00
Эрмитаж на фоне санкций потребовал от музеев Милана вернуть 25 картин
Петербургский Эрмитаж запросил у миланских музеев Palazzo Reale и Gallerie D"Italia 25 картин, которые ранее были переданы Италии для выставок. Картины российская сторона потребовала вернуть до конца марта
Фото: gidtut.com
Петербургский Эрмитаж запросил у миланских музеев Palazzo Reale и Gallerie D"Italia 25 картин, которые ранее были переданы Италии для выставок. Картины российская сторона потребовала вернуть до конца марта, сообщает РИА Новости.
Представитель музея Palazzo Reale сообщил, что Эрмитаж запросил назад работы Тициана «Портрет молодой женщины» и Джованни Кариани «Искушение (Старик и молодая женщина)».
В свою очередь в Gallerie D`Italia сообщили, что по требованию россиян с выставки, посвященной европейскому Гран-туру, придется снять 23 картины.
Требование Эрмитажа может быть ответом России на масштабные санкции против страны и уход с российского рынка множества западных компаний из-за спецоперации в Украине.