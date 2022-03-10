США пригрозили новыми санкциями в случае национализации ушедших из России компаний
Российским властям предложили рассмотреть вопрос о национализации «Макдоналдс», Apple и еще 59 иностранных компаний, которые объявили об уходе с российского рынка из-за спецоперации в Украине
Российским властям предложили рассмотреть вопрос о национализации «Макдоналдс», Apple и еще 59 иностранных компаний, которые объявили об уходе с российского рынка из-за спецоперации в Украине.
Список таких компаний составила «Общественная потребительская инициатива». В него помимо сети ресторанов «Макдональдс» и Coca-Cola вошли Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, Porsche, Toyota, H&M и другие, сообщают «Известия».
Ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что отказ западных компаний от развития своего бизнеса в России и уход с рынка можно расценивать как предумышленное банкротство. В сложившихся условиях правительство могло бы национализировать производства компаний, которые «включились в санкционную войну» против России.
Между тем, власти США пригрозили «принять меры» в случае конфискации активов компаний, которые решили уйти с российского рынка.
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что если Россия пойдет на такие действия, то США «предпримут шаги», «но ничего на данный момент не произошло».
Г-жа Псаки также заверила, что американские власти не оказывали давление на бизнес и не подталкивали компании к принятию решения о приостановке работы в России. Однако в России данному утверждению не верят, поскольку ряд крупных западных компаний сначала заявили, что продолжаю свою работу в России (в частности, «Макдональдс», Coca-Cola и Adidas), а спустя день-два объявили об уходе с российского рынка.