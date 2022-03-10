Правительство на полгода отменит плату для грузовиков по системе «Платон»
Российское правительство рассматривает возможность установить сроком на шесть месяцев нулевой уровень платы для большегрузов по системе «Платон». Данное послабление входит в список мер по обеспечению развития российской экономики в условиях санкций
Российское правительство рассматривает возможность установить сроком на шесть месяцев нулевой уровень платы для большегрузов по системе «Платон». Данное послабление входит в список мер по обеспечению развития российской экономики в условиях масштабных санкций, которые были введены против нашей страны из-за спецоперации в Украине.
Соответствующее постановление правительства должно быть готово к 31 марта. Ответственными за его подготовку назначены Минтранс и Минфин, сообщают «Ведомости».
Ранее Ассоциация международных автоперевозчиков выступила с предложением на два года заморозить индексацию платежей за проезд фур по федеральным трассам в системе «Платон». Также перевозчики попросили ввести некоторые послабления по части уплаты налогов и сборов.
Кроме того, автоперевозчики обратились к правительству с просьбой рассмотреть вопрос о компенсации убытков от изъятий транспорта российских перевозчиков на территории недружественных иностранных государств. По данным ассоциации, с начала спецоперации украинские власти удерживают на своей территории 150 транспортных средств российских перевозчиков. Несколько грузовиков вместе с товаром были изъяты.