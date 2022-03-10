ООН призвала отказаться от санкций, которые наносят вред простым россиянам
Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что принципиальная позиция организации заключается в том, что необходимо отказаться от санкций, которые могли бы нанести ущерб гражданским лицам
Организация объединенных наций (ООН) призвала правительства западных стран отказаться от санкций из-за ситуации в Украине, которые вредят простым россиянам.
Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что принципиальная позиция организации заключается в том, что необходимо отказаться от санкций, которые могли бы нанести ущерб гражданским лицам, сообщает РИА Новости.
Об этом представитель генсека ООН заявил, комментируя возможное воздействие двусторонних санкций на поставки вакцин против коронавируса из России.
Отметим, что из-за масштабных санкций США и Евросоюза против России из-за спецоперации в Украине работать в РФ отказались многие крупные компании, в числе которых оказались «Макдональдс», Coca-Cola, PepsiCo, Nestle, Valio, Carlsberg, IKEA, L’Oreal, Zara, H&M, Intel, Microsoft, Apple и многие другие. Это привело к приостановке работы многих предприятий, кафе и магазинов.