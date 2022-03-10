«Уралкалий» потребовал от команды «Формулы-1» возмещения убытков из-за расторжения контракта
Компания «Уралкалий», основным акционером которой является олигар Дмитрий Мазепин, намерена потребовать от команды «Формулы-1» Uralkali Haas F1 Team возмещения расходов и понесенных убытков из-за досрочного расторжения спонсорского договора
Компания «Уралкалий», основным акционером которой является олигар Дмитрий Мазепин, намерена потребовать от команды «Формулы-1» Uralkali Haas F1 Team возмещения расходов и понесенных убытков из-за досрочного расторжения спонсорского договора. Напомним, что гоночная команда отказалась от денег «Уралкалия» из-за событий в Украине.
В заявлении российской компании говорится, что она имеет право инициировать судебное разбирательство и требовать возмещения существенных уплаченных за сезон 2022 года сумм и понесенных убытков, сообщают «Ведомости».
В «Уралкалии» также отметили, что команда Haas разорвала соглашение до первой гонки сезона и не выполнила свои обязательства перед компанией на текущий год.
В российской компании также отметили, что спорт должен всегда оставаться вне политики и не должен подвергаться давлению извне.
Напомним, что команда Haas «Формулы-1» не только расторгла контракт со своим титульным спонсором «Уралкалием», но и разорвала договор с гонщиком Никитой Мазепиным, который приходится сыном Дмитрию Мазепину.