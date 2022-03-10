10 марта 2022, 01:33
В России недельная инфляция разогналась до 2,2%. Это рекордный показатель с 1998 года
В России недельная инфляция из-за спецоперации в Украине и масштабных антироссийских санкций разогналась до 2,2%. Это максимальный показатель с 1998 года, когда страна пережила дефолт
Фото: forexrating.net
В России недельная инфляция из-за спецоперации в Украине и масштабных антироссийских санкций разогналась до 2,2%. Это максимальный показатель с 1998 года, когда страна пережила дефолт.
Годовая инфляция, по данным Росстата, за последнюю неделю увеличилась до 10,42%.
Основной вклад в ускорение инфляции внесло подорожание непродовольственных товаров (4,52%), резкий рост цен на автомобили из-за обвала рубля, а также подорожание электроники и бытовой техники, сообщает «КоммерсантЪ».
Среднесуточный рост цен составил 0,314%. Для сравнения, год назад он составлял 0,026%. Таких темпов инфляция достигла впервые за 24 года.