10 марта 2022, 00:37
Сотрудникам «Роскосмоса» рекомендовали отказаться от поездок за границу
Глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рекомендовал сотрудникам ракетно-космической отрасли отказаться от поездок за границу в связи с неблагоприятной геополитической обстановкой
Фото: mk.ru
Глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рекомендовал сотрудникам ракетно-космической отрасли отказаться от поездок за границу в связи с неблагоприятной геополитической обстановкой, под которой понимается спецоперация российской армии в Украине.
В пресс-службе «Роскосмоса» подтвердили данную информацию, сообщает издание «Подъем».
Сотрудникам космической корпорации разрешается ездить только в Казахстан и Белоруссию.
Также сообщается, что специалистов на космодром «Байконур» будут доставлять только на самолетах госкорпорации.