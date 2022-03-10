Евросоюз назвал имена российских бизнесменов, попавших под новые санкции
Это Андрей Мельниченко («ЕвроХим»), Дмитрий Пумпянский (ТМК, «Синара»), Александр Винокуров («Магнит»), Вадим Мошкович («Русагро»), Дмитрий Мазепин («Уралхим» и «Уралкалий») и его сын Никита
Евросоюз назвал имена российских бизнесменов, которые 9 марта были внесены в санкционный список.
Это Андрей Мельниченко (производитель удобрений «ЕвроХим»), Дмитрий Пумпянский (ТМК, «Синара»), Александр Винокуров («Магнит»), Вадим Мошкович («Русагро»), Дмитрий Мазепин («Уралхим» и «Уралкалий») и его сын Никита (гонщик «Формулы-1»), Андрей Гурьев (глава «Фосагро»), Михаил Полубояринов (группа «Аэрофлот»), Дмитрий Конов (председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг») и Михаил Осеевский (руководитель «Ростелекома»).
В заявлении ЕС отмечается, что указанные бизнесмены участвовали на встрече с президентом России Владимиром Путиным в первый день спецоперации в Украине. Европейские политик считают также фигурантов санкционного списка членами ближайшего окружения Владимира Путина, «поддерживают или осуществляют действия или политику».
Напомним, что 9 марта санкции также были введены в отношении 146 российских сенаторов.
Всего в санкционном списке Евросоюза уже 862 физических лица и 53 организации.