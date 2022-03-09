В Минобороны признали участие срочников, а правительстве ищут виновных в провале спецоперации в Украине
Министерство обороны России признало факт участия в спецоперации в Украине солдат срочной службы. Ранее власти данную информацию опровергали, хотя в «Комитете солдатских матерей» утверждали, что командиры вынуждают срочников подписывать соответствующие контракты
Министерство обороны России признало факт участия в спецоперации в Украине солдат срочной службы. Ранее власти данную информацию опровергали, хотя в «Комитете солдатских матерей» утверждали, что командиры вынуждают срочников подписывать соответствующие контракты. Сейчас по данному факту проводится расследование, а крайним, по информации разных источнико, может стать Сергей Шойгу.
Примечательно, что 8 марта президент Владимир Путин заявил, что «ни один» срочник и резервист в спецоперации «по защите Донбасса» участия не принимает, и привлекать их не планируется. Однако на следующий день официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков опроверг слова главы государства.
По словам Конашенкова, «обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских Вооруженных сил», которые участвуют в спецоперации в Украине. Силовик заверил, что срочники были задействованы исключительно в тыловом обеспечении, но и признал, что несколько человек были взяты в плен. Представитель оборонного ведомства заверил, что «практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России». Кроме того, предпринимаются меры по освобождению взятых в плен срочников.
Следом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что виновные в отправке срочников в Украину будут наказаны. В Главную военную прокуратуру уже направлены материалы для правовой оценки действий и наказания должностных лиц, ответственных за невыполнение этого указания, сообщает «Интерфакс».
Глава Минобороны России Сергей Шойгу со своей стороны ситуацию с отправкой военнослужащих срочной службы в Украину пока не прокомментировал. Судя по всему, министр не особо осведомлен о том, что происходит в армии. При этом «Комитет солдатских матерей» еще в начале спецоперации в соседней стране требовали от оборонного ведомства разобраться в случаях принуждения рядовых к подписанию контрактов.
Первым официальным лицом, которое затронуло эту тему, оказалась сенатор Людмила Нарусова , которая обратила внимание коллег на факт молчания Минобороны по поводу срочников в Украине.
Не удивительно, что на фоне скандала с отправкой проходящих срочную службу солдат в Украину и отсутствием существенных успехов российской армии в ходе этой спецоперации (она длится уже почти неделю), в социальных сетях и телеграм-каналах стали появляться слухи о скорой отставке Сергея Шойгу.
Так, например, бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, который находится в эмиграции, написал на свое странице в Facebook, что Сергей Шойгу будет назначен главным ответственным за фактический провал спецоперации. «Сейчас вскроются коррупция и приписки в армии», - отметил экс-депутат.
Отметим, что глава Минобороны не раз становился героем антикоррупционных расследований. Ранее независимые СМИ писали о бизнесе экс-бортпроводницы летного отряда МЧС России и любовницы Сергея Шойгу Елены Шебуновой (сейчас Елена Каминскас), который пошел в гору после ее знакомства с высокопоставленным силовиком и рождения сына Данилы. Последний, кстати, внешне очень похож на министра.
О том, что фирмы Елены Шебуновой получают господряды от МЧС и Минобороны, главой которого теперь является г-н Шойгу. Заработанное она тратит на автомобили и недвижимость. По данным The Insider (издание признано иностранным агентом), Шебунова-Каминскас владеет огромным особняком на Рублевском шоссе стоимостью 1,5 млрд рублей и квартирой в центре Москвы площадью 180 кв.м.
Нетайная дочь Сергея Шойгу Ксения также является успешной бизнесвумен, чей заработок по уже сложившейся в семьях чиновников традиции связан с госконтрактами. Фирма дочери министра «Арциус» занимается предрейсовыми медосмотрами водителей «Мосгортранса», а ее «Консорциум энергоресурс» участвовал в расширении Калининской АЭС в Тверской области, строил стадионы «Волгоград Арена» и «Нижний Новгород» к ЧМ по футболу 2018 года, Фрунзенский мост в Самаре, дорожную развязку в Красногорске и т.д.