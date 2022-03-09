09 марта 2022, 17:10
Правительство предложило отменить налог на доходы с банковских вкладов физлиц
Правительство Михаила Мишустина в условиях санкций предложило освободить от уплаты НДФЛ (налог на доходы физлиц) в виде процентов, полученных в 2021 и 2022 годах по крупным банковским вкладам
Фото: Коммерсант
Правительство Михаила Мишустина в условиях санкций предложило освободить от уплаты НДФЛ (налог на доходы физлиц) в виде процентов, полученных в 2021 и 2022 годах по крупным банковским вкладам.
Это предложение входит в список антикризисных мер поддержки россиян.
Напомним, что год назад в России был введен налог на процентный доход с банковских вкладов физлиц свыше миллиона рублей. Эти деньги власти обещали потратить на лечение тяжелобольных детей.
Материалы по теме