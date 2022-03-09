09 марта 2022, 16:11
Евросоюз ввел санкции против российских сенаторов и 14 олигархов
Евросоюз в среду, 9 марта, расширил санкции против России из-за спецоперации в Украине. Как и сообщалось ранее, в санкционный список были включены члены Совета Федерации (депутаты Госдумы уже в этом списке)
Фото: progoroduhta.ru
Евросоюз в среду, 9 марта, расширил санкции против России из-за спецоперации в Украине. Как и сообщалось ранее, в санкционный список были включены члены Совета Федерации (депутаты Госдумы уже в этом списке).
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в отношении 14 российских олигархов и их родственников, а также в отношении 146 сенаторов вводятся визовые и экономические санкции.
Также новые санкции предусматривают ограничения на экспорт технологий в области морской навигации в Россию, а также затрагивают активы россиян в криптовалюте.
Одновременно с этим вводятся санкции против белорусских банков «Белагропромбанка», Дабарбыта и Банка Развития Республики Беларусь. Эти кредитно-финансовые организации отключены от системы SWIFT.