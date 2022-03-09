09 марта 2022, 15:25
Профильный комитет Госдумы одобрил создание единого реестра иностранных агентов
Комитет Государственной думы РФ по госстроительству и законодательству одобрил поправки в законодательство, которые предполагают создание единого реестра физлиц-иностранных агентов. В этот реестр войдут также лица, связанные с инагентами
Фото: 9111.ru
Комитет Государственной думы РФ по госстроительству и законодательству одобрил поправки в законодательство, которые предполагают создание единого реестра физлиц-иностранных агентов. В этот реестр войдут также лица, связанные с инагентами.
В этот реестр планируется включить сотрудников и членов организаций, которые были объявлены «иностранными агентами», а также учредителей, руководителей и сотрудников иностранных СМИ, «выполняющих функции иностранного агента», сообщает The Insider (издание признано инагентом).
Кроме того, в реестр рискуют попасть граждане, которые ведут политическую деятельность и получают деньги либо имущественную помощь от инагентов.