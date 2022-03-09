09 марта 2022, 15:15
Кандидат в президенты Франции сравнила отказ от российской нефти с харакири
Политик отметила, что запрет на поставки российской нефти сильно ударит по французским гражданам, французским предприятиям и всей французской экономике, которой понадобились бы годы для восстановления
Фото: politobzor.net
Кандидат в президенты Франции от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен сравнила эмбарго на поставки российской нефти с харакири.
«Попытка с помощью собственного харакири нанести ущерб России - плохой способ», - заявила г-жа Ле Пен, слова которой приводит ТАСС.
Политик отметила, что запрет на поставки российской нефти сильно ударит по французским гражданам, французским предприятиям и всей французской экономике, которой понадобились бы годы для восстановления. Негативные последствия введения санкций против российских энергоносителей (на этом настаивают США) будут серьезнее, чем влияние пандемии коронавируса.