«Роскомнадзор» призвал США и Евросоюз отказаться от цифровых санкций против российских граждан
Проект «Роскомсвобода» призвал технологические компании США и Евросоюза отказаться от санкций против России, поскольку они лишь помогают государственной цензуре
Проект «Роскомсвобода» призвал технологические компании США и Евросоюза отказаться от санкций против России, поскольку они лишь помогают государственной цензуре.
В открытом письме проекта говорится, что доступ к интернету и электронным средствам связи жизненно необходим, так как только с его помощью россияне могут получать объективную информацию и принимать правильные решения. Отключение же российских пользователей от глобальной Сети лишает их достоверной внешней информации и в долгосрочной перспективе станет препятствием для мирного разрешения гуманитарного кризиса в связи с ситуацией в Украине.
Сейчас к антироссийским санкциям подключаются регистраторы доменов, разработчики программного обеспечения, игровые платформы, биржи криптовалют, магистральные провайдеры, облачные и другие цифровые сервисы. Так, например, один из крупнейших магистральных операторов связи Cogent отключил доступ к своему оборудованию для российских пользователей. Его примеру могут последовать и другие операторы.
В «Роскомсвободе» говорят, что такие санкции не приведут к разрешению ситуации в Украине, но очень сильно ухудшат ситуацию в России в сфере соблюдения прав человека.
Отключение магистральных провайдеров может привести к замедлению работы или недоступности иностранных сайтов, что лишь приблизит самоизоляцию Рунета, которую поддерживают российские власти, и как следствие, отключение российских граждан от остального мира.
«Подобные действия являются ударом по всем прогрессивным силам, выступающим за мир и добрососедство, всем неприемлющим самоизоляцию России от внешнего мира людям. В период напряженности в международных отношениях это позволит перекрыть все источники правдивой информации, включая каналы независимых российских СМИ за пределами страны и иностранных независимых СМИ, (…)лишат россиян связи с родственниками, знакомыми, друзьями, партнерами в Украине и других странах», - говорится в письме правозащитного проекта, которое публикует The Insider (издание признано иностранным агентом).