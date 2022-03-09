Аналитики агентства Fitch заявили о «неизбежности суверенного дефолта»
Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте России до «C» с «B». Аналитики поясняют, что понижение рейтинга до «С» означает «неизбежность суверенного дефолта»
Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте России до «C» с «B».
Аналитики поясняют, что понижение рейтинга до «С» означает «неизбежность суверенного дефолта».
2 марта агентство Fitch понизило долгосрочный РДЭ в иностранной валюте России, однако произошедшие после события еще больше подорвали готовность РФ обслуживать государственный долг, пишет «Медуза» (издание признано иностранным агентом).
Кроме того, продолжающееся ужесточение антироссийских санкций, включая ограничение торговли энергоносителями, только лишь увеличивают вероятность выборочной невыплаты Россией своих обязательств по суверенному долгу.
Агентство Moodyʼs также понизило кредитный рейтинг России до преддефолтного, а эксперты Morgan Stanley предсказывают России дефолт по обязательствам в иностранной валюте в апреле.