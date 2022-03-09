09 марта 2022, 14:23
Производитель сигарет West и Davidoff объявил о прекращении работы в России
Решение компании включает остановку производства на заводе в Волгограде, прекращение продаж и маркетинговой деятельности. Зарплату российским сотрудникам в компании обещали платить
Фото: barrons.com
Производитель табачной продукции Imperial Brands приостановил свою работу в России в связи с ситуацией в Украине.
Решение компании включает остановку производства на заводе в Волгограде, прекращение продаж и маркетинговой деятельности. Зарплату российским сотрудникам в компании обещали платить, сообщает «Интерфакс».
Imperial Brands выпускает сигареты под брендами «Максим», Parker&Simpson, West, Davidoff, Gauloises, Style, JPS и Fine. Доля компании на российском табачном рынке оценивается в 5%, сообщает «КоммерсантЪ».
Более крупные игроки на рынке - JTI (Winston, Camel), Philip Morris (Marlboro, Parliament) и BAT (марки Dunhill, Kent, Pall Mall) – пока о прекращении своей деятельности в России не заявляли.