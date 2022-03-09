Власти Венгрии отказались поддерживать антироссийские санкции
Власти Венгрии отказались присоединяться к антироссийским санкциям, которые могут нанести ущерб венгерским гражданам. В частности, речь идет об отказе вводить санкции против энергетического сектора России
Власти Венгрии отказались присоединяться к антироссийским санкциям, которые могут нанести ущерб венгерским гражданам. В частности, речь идет об отказе вводить санкции против энергетического сектора России.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что российские энергоресурсы играют значительную роль в Восточной Европе, а для их замены понадобятся долгие годы.
«Мы не хотим и не примем меры и решения, которые хотят перебросить груз на плечи народа Венгрии и на граждан Сербии. Мы не позволим, чтобы наши граждане платили цену за войну в соседней стране», - заявил чиновник.
Президент Сербии Александр Вучич также заявил об отказе присоединяться к натироссийским санкциям. Политик отметил, что «в эпоху всеобщей истерики» хорошо бы рационально оценивать все происходящее.