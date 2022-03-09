Руководство СПбГУ отчислит студентов, задержанных на акции против спецоперации в Украине
Руководство Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) планирует отчислить 13 студентов, которые были задержаны в ходе акций протеста против спецоперации в Украине
Руководство Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) планирует отчислить 13 студентов, которые были задержаны в ходе акций протеста против спецоперации в Украине.
Большой студенческий совет СПбГУ накануне получил проекты приказов об отчислении 13 студентов. Председатель совета Михаил Мочалов рассказал в чате, что пока эти приказы не подписаны, однако дисциплинарная комиссия и комиссия по этике уже не смогут повлиять на решение руководства вуза, пишет «КоммерсантЪ».
По словам Михаила Мочалова, «проректор Александр Бабич искренне считает, что письмо из МВД является неоспоримым основанием для отчисления без права на восстановление». Отличная учеба и положительные характеристики этим студентам не помогут.
Примечательно, что в списке студентов на отчисление за участие в акции протеста оказалась журналистка Sota.Vision Вероника Самусик, которая работала на митингах в специальном жилете и имела редакционное задание.