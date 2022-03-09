Платежная система Visa продлила срок работы с российскими картами до 11 марта
Таким образом, у россиян, которые в настоящее время находятся за границей, еще есть возможность снять наличные деньги со своих карт. Также до указанного срока они могут расплачиваться картами российских банков за рубежом
Международная платежная системы Visa продлила срок работы с российскими банковскими картами на один день - до 11 марта включительно. Таким образом, у россиян, которые в настоящее время находятся за границей, еще есть возможность снять наличные деньги со своих карт. Также до указанного срока они могут расплачиваться картами российских банков за рубежом.
«11 марта 2022-го — последний клиринговый период транзакций, представленных клиентами на клиринг», - сообщили в Visa.
При этом в Visa оставили за собой право приостановить прием запросов авторизации и осуществление платежного клиринга ранее названных сроков.
Напомним, что на территории России карты Visa и Mastercard будут работать до истечения срока действия, однако ряд банков уже объявили своим клиентам, что их карты теперь являются бессрочными.