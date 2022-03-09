09 марта 2022, 12:50
Россиян в условиях санкций освободили от уплаты НДС при покупке золота
Президент России Владимир Путин подписал законопроект об отмене налога на добавленную стоимость (НДС) при покупке физическими лицами драгоценных металлов в слитках
Фото: 1zoom.ru
Президент России Владимир Путин подписал законопроект об отмене налога на добавленную стоимость (НДС) при покупке физическими лицами драгоценных металлов в слитках.
В Министерстве финансов России пояснили, что ранее при покупке золотого слитка в банке гражданам необходимо было залатить НДС в размере 20%. При этом в случае продажи слитка в банке возврат НДС не предполагался. Это делало операции с драгметаллами невыгодными.
В условиях масштабных антироссийских санкций власти решили пересмотреть условия сделок с драгметаллами. Глава Минфина Антон Силуанов отметил, что на фоне нестабильной геополитической ситуации вложения в золото станут идеальной альтернативой покупке долларов и евро (тем более что в этой области были введены ограничения).