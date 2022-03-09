09 марта 2022, 12:33
В Великобритании арестовали самолет, который может принадлежать неизвестному россиянину
Глава британского Минтранса Грант Шэппс сообщил, что самолет был конфискован на время проведения расследования, в ходе которого будет установлена личность владельца
Фото: origin-production.wikiwand.com
Власти Великобритании конфисковали частный самолет, владельцем которого предположительно является гражданин России.
Глава британского Минтранса Грант Шэппс сообщил агентству Reuters, что самолет был конфискован на время проведения расследования, в ходе которого будет установлена личность владельца.
Сейчас бизнес-джет находится в городе Фарнборо.
Власти Великобритании из-за ситуации в Украине дали добро на задержание всех российских самолетов, которые пересекут воздушное пространство страны. Напомним, что ранее Королевство закрыло свое небо, поэтому любое вхождение российского самолета в воздушное пространство страны будет приравнено к уголовному преступлению.