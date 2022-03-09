09 марта 2022, 11:56
В Пензе на энергоснабжающем предприятии произошел взрыв емкости с битумом. Три человека погибли
В прокуратуре Пензенской области сообщили, что на предприятии произошла разгерметизация емкости с битумом. Согласно уточненным данным, в результате происшествия погибли три человека, семеро пострадали
Фото: vesti.ru
В Пензе на предприятии ОАО «Энергоснабжающее предприятие» произошел взрыв, в результате которого погибли три человека.
В прокуратуре Пензенской области сообщили, что на предприятии произошла разгерметизация емкости с битумом. Согласно уточненным данным, в результате происшествия погибли три человека, семеро пострадали. «Интерфакс» сообщает, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
По предварительным данным, в момент происшествия проводилась перекачка битума из автоцистерн в емкость для хранения. В разгерметизированной емкости находилось 1,9 тонн битума.
Взрыв резервуара мог произойти из-за нарушения технологического процесса при перекачке битума или нарушении техники безопасности.