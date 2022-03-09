В России заявили об угрозе безопасности пассажирских авиаперевозок из-за санкций
Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский назвал масштабные санкции Запада и США против России попыткой оказать влияние на внешнеполитические решения Москвы с целью защиты национальной безопасности
Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский назвал масштабные санкции Запада и США против России попыткой оказать влияние на внешнеполитические решения Москвы с целью защиты национальной безопасности.
В беседе с РИА Новости дипломат также отметил, что новые антироссийские санкции представляют угрозу безопасности пассажирских авиаперевозок как в России, так и по всему миру.
Напомним, что в рамках санкций европейским компаниям запретили поставки в Россию гражданских самолетов иностранного производства, а также запчастей к ним. Европа потребовала от российских перевозчиков вернуть лизинговые самолеты, а компании Boeing и Airbus отказались обслуживать проданные в Россию лайнеры. Из-за риска ареста самолетов российские авиакомпании приостановили выполнение своих международных программ.