09 марта 2022, 11:31
Биржевой курс доллара на открытии торгов вырос до 117 рублей, а евро – до 127 рублей
Курс российского рубля сразу после открытия торгов на Московской бирже утром 9 марта продолжил свое падение, которое началось из-за спецоперации Вооруженных сил РФ в Украине
Фото: fbm.ru
Курс российского рубля сразу после открытия торгов на Московской бирже утром 9 марта продолжил свое падение, которое началось из-за спецоперации Вооруженных сил РФ в Украине.
Доллар вырос до 113,8 рубля, а евро подорожал до 123,6 рубля. Обе валюты достигли верхнего предела валютного коридора. К 11 часам Мосбиржа подвинула верхнюю планку предельного курса, после чего доллар подскочил до 117,3 рубля, а евро – до 127,4 рубля, сообщает «Лента.ру».
Секция «фондовые рынки» на Московской бирже 9 марта снова не была открыта по решению Центробанка РФ. Напомним, что торговля на российских фондовых рынках была закрыта в связи с обесцениванием акций практических всех российских компаний.