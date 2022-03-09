В ЛДПР предложили смягчить наказание для водителей за оставление места ДТП
Депутаты Госдумы от ЛДПР подготовили законопроект, который смягчает ответственность водителей за оставление места ДТП. Документ предлагает разграничить понятия «скрытие» и «оставление» места аварии
Депутаты Госдумы от ЛДПР подготовили законопроект, который смягчает ответственность водителей за оставление места ДТП. Документ предлагает разграничить понятия «скрытие» и «оставление» места аварии.
Один из авторов инициативы Ярослав Нилов пояснил, что законопроект вносит поправки в КоАП РФ, которые устанавливают административную ответственность в зависимости от причиненного в результате аварии ущерба и действия водителя, который виновен в ДТП.
По мнению депутата, жесткое наказание (включая лишение прав) должно остаться в силе для водителей, которые намерено покидают место ДТП, в том числе с серьезными последствиями. Это и должно квалифицироваться как «сокрытие».
Если ущерба в результате аварии нет, то место ДТП покинуто неумышленно (например, во дворе зацепили другое авто и не заметили). Это «оставление» места ДТП.