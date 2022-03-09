Приморский суд арестовал имущество экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка
В Приморском крае суд по требованию прокуратуры наложил арест на недвижимое и движимое имущество бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка, который обвиняется в коррупции
В Приморском крае суд по требованию прокуратуры наложил арест на недвижимое и движимое имущество бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка, который обвиняется в коррупции. Также сообщается, что сумма вменяемой чиновнику взятки увеличилась с 19,5 млн до 31 млн рублей.
В приморской прокуратуре сообщили «Коммерсанту», что арест наложен на квартиру экс-мэра, два нежилых помещения и два транспортных средства.
В декларации о доходах и имуществе Гуменюка за 2020 год указаны жилой дом площадью 245,4 кв. м., автомобиль Toyota Land Cruiser Prado и мотоцикл Harley-Davidson XL883N.
Олег Гуменюк был арестован в октябре 2021 года по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Согласно материалам следствия, с 2019 по 2021 год он регулярно получал взятки от руководства МУПВ «Некрополь» и через посредников за общее покровительство при оказании похоронных услуг.