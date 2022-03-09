Компании Coca-Cola и PepsiCo объявили об уходе с российского рынка
Подробности решения Coca-Cola пока не сообщаются. Неизвестно, будут ли остановлены только российские заводы компании, или же будет официально приостановлена продажа ее продукции на территории РФ
Компания Coca-Cola, которая еще недавно уверяла в отсутствии планов уходить с российского рынка из-за спецоперации в Украине, объявила о приостановке своего бизнеса в РФ.
Подробности решения Coca-Cola пока не сообщаются. Неизвестно, будут ли остановлены только российские заводы компании, или же будет официально приостановлена продажа ее продукции на территории РФ.
Отметим, что до этого времени напитки Coca-Cola официально не продавались только в Северной Корее и на Кубе.
Конкурент Coca-Cola компания PepsiCo также объявила о приостановке своей деятельности в России и о введении запрета на продажу своей продукции в стране. Товары первой необходимости - молоко, детские смеси и детское питание – останутся в продаже.
Вечером 8 марта об уходе с российского рынка объявили сеть ресторанов быстрого питания «Макдональдс» и сеть кофеен Starbucks. В «Макдональдсе» обещали продолжать выплачивать сотрудникам 2/3 зарплаты. Всего в России насчитывается 850 ресторанов сети.