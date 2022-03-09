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Экономика
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09 марта 2022, 07:47

Россиянам разрешили снять со своих валютных вкладов не более 10 тысяч долларов

В заявлении ЦБ РФ говорится, что клиенты российских банков смогут снять со своих счетов или вкладов не более 10 тысяч долларов США в наличной валюте. Остальные средства они могут забрать только в рублях по рыночному курсу на день выдачи

Россиянам разрешили снять со своих валютных вкладов не более 10 тысяч долларов
Фото: elements.envato.com

Центральный банк России ввел новые валютные правила в условиях санкций. Регулятор временно ограничил выдачу наличных с валютных счетов россиян.

В заявлении ЦБ РФ говорится, что клиенты российских банков смогут снять со своих счетов или вкладов не более 10 тысяч долларов США в наличной валюте. Остальные средства они могут забрать только в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

Конвертация других валют в доллар США также должна проводиться по рыночному курсу на день выдачи.

Что касается действующих вкладов в долларах и евро, то условия по ним не будут меняться.

Валютные ограничения будут действовать по 9 сентября 2022 года.

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