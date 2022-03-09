Сеть«Макдональдс» временно закрывает свои рестораны в России
Сеть ресторанов быстрого питания «Макдональдс» (McDonald’s) сообщила о временном закрытии своих заведений в России в связи со спецоперацией в Украине. Всего в стране насчитывается 850 кафе этой сети
Сеть ресторанов быстрого питания «Макдональдс» (McDonald’s) сообщила о временном закрытии своих заведений в России в связи со спецоперацией в Украине. Всего в стране насчитывается 850 кафе этой сети.
Исполнительный директор McDonald's Крис Кемпчински в своем письме сообщил, что 62 тысячам российских сотрудников будут и дальше платить 2/3 зарплаты. Топ-менеджер также отметил, что все сотрудники «вложили свое сердце и душу в наш бренд McDonald’s».
«Наши ценности означают, что мы не можем игнорировать бессмысленные человеческие страдания, происходящие в Украине», — заявил Кемпчински, слова которого приводит «Лента.ру».
McDonald’s также временно закрыл 100 ресторанов в Украине, а сотрудники будут получать зарплату.
Когда рестораны возобновят работу, не сообщается.