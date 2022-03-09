09 марта 2022, 01:38
Еврокомиссия подготовила санкции против российских сенаторов и олигархов
Еврокомиссия подготовила новый пакет санкций против России и Белоруссии из-за ситуации в Украине. Дополнительные ограничения затронут российских олигархов, политиков и три белорусских банка
Фото: sibadvokat.ru
Еврокомиссия подготовила новый пакет санкций против России и Белоруссии из-за ситуации в Украине. Дополнительные ограничения затронут российских олигархов, политиков и три белорусских банка.
По данным Reuters, в санкционный список точно внесут российских сенаторов. Ранее под санкции Евросоюза из-за спецоперации в Украине уже попали депутаты Госдумы.
Что касается санкций в отношении белорусских банков, то они будут отключены от системы платежей SWIFT (несколько российских банков уже были отключены от этой системы).
В рамках новых санкций экспорт военно-морского оборудования и программного обеспечения в Россию будет запрещен.