09 марта 2022, 01:06
Попавшим под санкции компаниям разрешили проводить закупки в закрытом режиме
В Единой информационной системе (ЕИС) с 7 марта 2022 года перестали размещаться данные о госзакупках российских компаний, которые попали под западные санкции
Фото: tender-solutions.ru
В Единой информационной системе (ЕИС) с 7 марта 2022 года перестали размещаться данные о госзакупках российских компаний, которые попали под западные санкции.
В Минфине сообщили, что теперь данные сведения носят конфиденциальный характер. Данная мера должна затруднить введение вторичных санкций в отношении подрядчиков.
В ведомстве добавили, что документ утвержден правительством России для нивелирования последствий ограничительных мер со стороны недружественных иностранных государств (то есть тех, что ввел и присоединился к санкциям против РФ из-а ситуации в Украине).
Заказчики, попавшие под санкции, смогут проводить конкурентные закупки в закрытой форме, а поставщики будут защищены от вторичных санкций.