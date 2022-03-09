09 марта 2022, 02:14
IT-компания Cloudflare отказалась уйти с российского рынка
В Cloudflare заявили, что прекращение работы в России никак не повредит российским властям, но затруднит россиянам доступ к иностранным источникам информации. Кроме того, это облегчит российским властям преследование инакомыслящих
Фото: Яндекс.Дзен
Компания Cloudflare, которая предоставляет услуги доставки контента и защиты от DDoS-атак, решила продолжить оказывать услуги в России.
Компания приняла такое решение вопреки многочисленным призывам уйти с российского рынка из-за спецоперации в Украине.
В Cloudflare заявили, что прекращение работы в России никак не повредит российским властям, но затруднит россиянам доступ к иностранным источникам информации. Кроме того, это облегчит российским властям преследование инакомыслящих граждан особенно с учетом нового закона об уголовном наказании за «фейки» о Вооруженных силах РФ, сообщает Медуза (издание признано инагентом).
В Cloudflare отметили, что после начала спецоперации в Украине произошел резкий рост обращений из России к мировым СМИ.