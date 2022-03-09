09 марта 2022, 00:02
Компания BP отказалась от покупки нефти и газа в России, а Shell закроет все заправки в стране
Руководство компании заявило, что прекратит сотрудничество с Россией по всем нефтегазовым проектам. Первым шагом в этом направлении станет остановка спотовых закупок российского сырья
Фото: profile.ru
Британско-голландская топливная компания Shell сообщила об отказе от поставок российской нефти и газа в связи с ситуацией в Украине.
Руководство компании заявило, что прекратит сотрудничество с Россией по всем нефтегазовым проектам. Первым шагом в этом направлении станет остановка спотовых закупок российского сырья.
Вторым шагом станет закрытие всех автозаправочных станций (АЗС) на территории России.
Одновременно с этим британская транснациональная топливная компания British Petroleum (BP) сообщила, что не будет заключать новые сделки на покупку нефти и газа из России, пишет Bloomberg.