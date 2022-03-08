Власти Японии ввели санкции против Пескова, Усманова, Кадырова и Ротенбергов
Власти Японии ввели персональные санкции в отношении высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов. В санкционный список вошли пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, кремлевские чиновники Дмитрий Козак и Сергей Кириенко
Власти Японии ввели персональные санкции в отношении высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов. В санкционный список вошли пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, кремлевские чиновники Дмитрий Козак и Сергей Кириенко, глава Чечни Рамзан Кадыров, миллиардеры Алишер Усманов, Геннадий Тимченко, Аркадий и Борис Ротенберги.
Кроме того, японские власти ввели санкции против «Агентства интернет-исследований» («фабрика троллей»), которое связывают с прокремлевским бизнесменом Евгением Пригожиным, сообщает «Интерфакс».
В МИД Японии заявили, что эти меры приняты с учетом ситуации в Украине, а также в целях поддержания международного мира и безопасности.
Ранее Япония ввела санкции в отношении Владимира Путина, Сергея Лаврова, Сергея Шойгу, Валерия Герасимова, Николая Патрушева, Дмитрия Медведева, ФСБ, ГРУ, «Ростеха», Центробанка, ВЭБ.РФ и «Промсвязьбанка».