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Политика
Сколько стоит «Яхта Путина»
08 марта 2022, 15:36

Власти Японии ввели санкции против Пескова, Усманова, Кадырова и Ротенбергов

Власти Японии ввели персональные санкции в отношении высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов. В санкционный список вошли пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, кремлевские чиновники Дмитрий Козак и Сергей Кириенко

Власти Японии ввели санкции против Пескова, Усманова, Кадырова и Ротенбергов
Фото: apral.ru

Власти Японии ввели персональные санкции в отношении высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов. В санкционный список вошли пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, кремлевские чиновники Дмитрий Козак и Сергей Кириенко, глава Чечни Рамзан Кадыров, миллиардеры Алишер Усманов, Геннадий Тимченко, Аркадий и Борис Ротенберги.

Кроме того, японские власти ввели санкции против «Агентства интернет-исследований» («фабрика троллей»), которое связывают с прокремлевским бизнесменом Евгением Пригожиным, сообщает «Интерфакс».

В МИД Японии заявили, что эти меры приняты с учетом ситуации в Украине, а также в целях поддержания международного мира и безопасности.

Ранее Япония ввела санкции в отношении Владимира Путина, Сергея Лаврова, Сергея Шойгу, Валерия Герасимова, Николая Патрушева, Дмитрия Медведева, ФСБ, ГРУ, «Ростеха», Центробанка, ВЭБ.РФ и «Промсвязьбанка».

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