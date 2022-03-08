08 марта 2022, 15:11
С российского рынка из-за спецоперации в Украине ушли 250 иностранных компаний
После начала спецоперации в Украине об ограничении или прекращении работы в России заявили уже 250 зарубежных компаний, подсчитала исследовательская группа Йельского университета
Фото: thepage.ua
После начала спецоперации в Украине об ограничении или прекращении работы в России заявили уже 250 зарубежных компаний, подсчитала исследовательская группа Йельского университета.
Глава исследовательской группы Джеффри Зонненфельд сравнил массовый уход иностранного бизнеса из России в связи с событиями с корпоративным бойкотом режима апартеида в ЮАР в 1980 годах.
Одновременно с этим специалист выразил разочарование действиями компаний, которые решили не покидать Россию, сообщает «Медуза» (издание признано иностранным агентом).
Отметим, что пока на российском рынке остаются такие крупные компании как Coca-Cola, Pepsi, McDonaldʼs, Nestle, Mars, Philip Morris, Starbucks, Unilever, а также гостиничные сети Hilton и Marriott.